Уход Назарбаева - пример для Путина?

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Столица Казахстана теперь называется Нурсултан, а дочь Назарбаева Дарига - отныне председатель Сената. Это по иерархии - второй человек после президента.

Это первые решения Касыма-Жомарта Токаева на посту президента страны.

Он также предложил наградить Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.

Только вчера бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия. А уже сегодня прошла инаугурация нового лидера. Он останется у власти до 2020 года, когда должны пройти очередные президентские выборы.

Но изменится ли политическая ситуация в Казахстане после ухода Назарбаева, и если да, как это может сказаться на отношениях с Россией? Об этом рассказывает директор Аналитического центра МГИМО политолог Андрей Казанцев.