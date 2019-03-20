Уход Назарбаева - пример для Путина?
Столица Казахстана теперь называется Нурсултан, а дочь Назарбаева Дарига - отныне председатель Сената. Это по иерархии - второй человек после президента.
Это первые решения Касыма-Жомарта Токаева на посту президента страны.
Он также предложил наградить Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.
Только вчера бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия. А уже сегодня прошла инаугурация нового лидера. Он останется у власти до 2020 года, когда должны пройти очередные президентские выборы.
Но изменится ли политическая ситуация в Казахстане после ухода Назарбаева, и если да, как это может сказаться на отношениях с Россией? Об этом рассказывает директор Аналитического центра МГИМО политолог Андрей Казанцев.
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20 марта 2019
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