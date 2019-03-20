5 фактов об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве
Media playback is unsupported on your device
Видео

Пять фактов об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве

Почти 30 лет правления, новая столица, игра на домбре и спорные законы.

Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит с поста президента Казахстана. Чем он запомнится?

  • 20 марта 2019
Go to next video: Как Эрдоган использует теракт в Новой Зеландии