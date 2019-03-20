Радован Караджич получил пожизненный срок

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Суд в Гааге признал Радована Караджича ответственным за организацию геноцида мусульман в Сребренице в 1995 году. Караджич также признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево. Ему назначен пожизненный срок.

В 2016 году трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-лидера боснийских сербов к 40 годам тюрьмы.

Апелляционный суд в Гааге отклонил апелляцию Караджича и ужесточил наказание.