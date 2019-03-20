ТВ-новости: Почему в Казахстане новый президент, а аплодируют старому
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ТВ-новости: Почему в Казахстане новый президент, а аплодируют старому

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 20 марта:

  • Не прошло и дня, а в Казахстане - новый президент, новое название столицы и новые спикер сената. Что происходит?
  • Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению. Мы встретились с жертвами его преступлений.
  • Война двух Тимошенко. Корреспонденты Би-би-си встретились с кандидатом в президенты Украины - однофамильцем бывшего премьер-министра.
  • А также: что может сделать вас счастливым? Сегодня международный день счастья, и мы задали этот вопрос жителям разных стран.
  • 20 марта 2019
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