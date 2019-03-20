Мышка-уборщица попала на скрытую камеру
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Британская мышка-уборщица попала на скрытую камеру

Британский пенсионер обнаружил, что по ночам у него в гараже кто-то складывает инструменты обратно в коробку.

Чтобы поймать непрошеного гостя, Стив Маккирс из Бристоля установил скрытую камеру. Мышка-уборщица быстро попала на камеру.

  • 20 марта 2019
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