Британская мышка-уборщица попала на скрытую камеру

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Британский пенсионер обнаружил, что по ночам у него в гараже кто-то складывает инструменты обратно в коробку.

Чтобы поймать непрошеного гостя, Стив Маккирс из Бристоля установил скрытую камеру. Мышка-уборщица быстро попала на камеру.