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Лыжники вызвали лавину в австрийских альпах
На горнолыжном австрийском курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг лыжники, катавшиеся вне трассы, вызвали снежную лавину.
На помощь лыжникам вызвали горных спасателей.
Как сообщают местные СМИ, никто не пострадал.
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21 марта 2019
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