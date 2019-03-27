Котики против наркотиков в Петербурге

Видео

В Петербурге объявления о продаже наркотиков стали закрашивать силуэтом известной на весь интернет кошки по имени Пушин.

Первым это сделал Петр Левин. Он зарисовал объявления возле своего дома, а потом... не смог остановиться. Чем ему грозит такая борьба с наркоторговлей, и кто сегодня подражает Петру?