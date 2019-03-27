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Видео
Котики против наркотиков в Петербурге
В Петербурге объявления о продаже наркотиков стали закрашивать силуэтом известной на весь интернет кошки по имени Пушин.
Первым это сделал Петр Левин. Он зарисовал объявления возле своего дома, а потом... не смог остановиться. Чем ему грозит такая борьба с наркоторговлей, и кто сегодня подражает Петру?
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27 марта 2019
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