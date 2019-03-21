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ТВ-новости: кризис из-за "брексита". Выхода нет?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 21 марта:
- Самый глубокий политический кризис в Британии. Мэй поссорилась с парламентом, Евросоюз ставит условия. Будет ли "брексит"?
- Российские семьи исламистов: корреспонденты Би-би-си встретились с женщинами и детьми, вернувшимися с территории боевиков-радикалов в Сирии и Ираке.
- Генпрокурор Украины обвинил посла США в давлении. Почему украинская прокуратура ссорится с Америкой?
- Летающий паук или летающий кран. Как в Гатвике пытались продать советский вертолет-гигант.
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21 марта 2019
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