Кризис хуже Суэцкого: кто укажет Британии на выход?
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Кризис хуже Суэцкого: кто укажет Британии на выход?

В Британии назрел самый серьезный политический кризис в современной истории страны. До выхода из ЕС осталась неделя, но план этого выхода до сих пор не одобрен парламентом, что может привести к жесткому "брекситу".

Тереза Мэй просит у Евросоюза отсрочки, но глава Европейского совета Дональд Туск поставил условие - отсрочку дадут, если парламент Британии поддержит план выхода Мэй.

Мэй уже дважды проиграла в Палате общин с разгромным счетом. А накануне в своем обращении к нации и вовсе обвинила депутатов в саботаже "брексита".

О том, какими будут поиски выхода из кризисной ситуации, размышляет сотрудник исследовательской группы Eurasia Group, политолог Чарльз Личфилд.

  • 21 марта 2019
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