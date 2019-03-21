Кризис хуже Суэцкого: кто укажет Британии на выход?
В Британии назрел самый серьезный политический кризис в современной истории страны. До выхода из ЕС осталась неделя, но план этого выхода до сих пор не одобрен парламентом, что может привести к жесткому "брекситу".
Тереза Мэй просит у Евросоюза отсрочки, но глава Европейского совета Дональд Туск поставил условие - отсрочку дадут, если парламент Британии поддержит план выхода Мэй.
Мэй уже дважды проиграла в Палате общин с разгромным счетом. А накануне в своем обращении к нации и вовсе обвинила депутатов в саботаже "брексита".
О том, какими будут поиски выхода из кризисной ситуации, размышляет сотрудник исследовательской группы Eurasia Group, политолог Чарльз Личфилд.
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21 марта 2019
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