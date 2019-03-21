Поссорит ли "список неприкасаемых" Америку с Украиной
Юрий Луценко обвинил посла США на Украине Мари Йованович в том, что она пыталась вмешаться в правосудие.
Луценко утверждает, что во время их первой встречи Йованович передала ему список людей, в отношении которых нельзя проводить расследования.
Госдепартамент США в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина заявил, что слова Луценко - выдумка и что они направлены на то, чтобы запятнать репутацию посла Мари Йованович.
Представитель Госдепа также добавил, что такие обвинения на руку только коррумпированным деятелям.
При этом неизвестно, чьи имена находились в этом списке, и главное - был ли он на самом деле.
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21 марта 2019
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