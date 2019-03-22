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Джастина Трюдо отчитали за съеденную шоколадку. Или бублик?
В Канаде на заседании в парламенте, где обсуждали недавний коррупционный скандал, депутат от консервативной партии Скотт Рид обратил внимание, что несмотря на то, что по законам страны запрещается есть в здании парламента, многие коллеги, включая премьер-министра страны, ели прямо на заседании.
Джастин Трюдо принес за это свои извинения, но отметил, что это была всего лишь шоколадка, а не бублик, как утверждал Рид.
Недавно в стране разразился коррупционный скандал, когда бывший министр юстиции страны обвинила премьер-министра в угрозах и давлении на следствие.
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22 марта 2019
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