Джастина Трюдо отчитали за съеденную шоколадку. Или бублик?

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В Канаде на заседании в парламенте, где обсуждали недавний коррупционный скандал, депутат от консервативной партии Скотт Рид обратил внимание, что несмотря на то, что по законам страны запрещается есть в здании парламента, многие коллеги, включая премьер-министра страны, ели прямо на заседании.

Джастин Трюдо принес за это свои извинения, но отметил, что это была всего лишь шоколадка, а не бублик, как утверждал Рид.

Недавно в стране разразился коррупционный скандал, когда бывший министр юстиции страны обвинила премьер-министра в угрозах и давлении на следствие.