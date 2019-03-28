"Впервые отец изнасиловал меня, когда мне было восемь лет". История Кейти из США
Кейти росла в очень неблагополучной американской семье. Уже в восемь лет ее впервые изнасиловал ее отец. Через три года он уже заставлял оказывать свою дочь сексуальные услуги за деньги.
Отец угрожал Кейти, что если она кому-то о чем-то расскажет, то он причинит вред ее младшей сестре, которая, в отличие от сестры, жила обычной жизнью. Отец помимо прочего выставлял все таким образом, что Кейти считала, что все, что с ней происходит, - это почти нормально.
По словам Кейти, она смогла решиться попросить о помощи, только когда ей исполнилось 28. Организация, в которую она обратилась, помогла ей выехать за пределы штата и обрести новый дом.
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28 марта 2019
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