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Папа римский против поцелуев. Или нет?
Католики, чтобы выразить свое почтение к папе римскому, целуют кольцо на его руке.
После одной из месс прихожане стали подходить в папе Франциску, но тот спустя 10 минут почему-то стал убирать свою руку.
Многие обвинили папу в неуважении в церковным традициям, но, возможно, он просто хотел ускорить очередь.
Ватикан никак не прокомментировал эту ситуацию.
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27 марта 2019
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