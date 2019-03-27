В Новой Зеландии шторм смыл целый мост
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В Новой Зеландии шторм смыл целый мост

На Южном острове в Новой Зеландии мощный шторм разрушил мост через реку Уайо.

Стихия обрушилась на западное побережье острова. Уровень реки поднялся до рекордной высоты.

Власти рекомендовали местным жителям не покидать свои дома, пока шторм не утихнет.

В результате обрушения моста никто не пострадал.

  • 27 марта 2019
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