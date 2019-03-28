В Сиэтле произошла стрельба. Погибли два человека
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В Сиэтле произошла стрельба. Погибли два человека

В США мужчина устроил стрельбу на улицах Сиэтла. Преступник хаотично стрелял по машинам, а затем угнал машину. Его почти сразуарестовала полиция.

В результате нападения погибли два человека, еще двое ранены. Их состояние оценивают как тяжелое.

  • 28 марта 2019
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