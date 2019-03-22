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Видео
Игра "Зима": британцы не понимают, что происходит
Мы попросили британских коллег поиграть в симулятор "русской жизни" и попытаться понять, в чем смысл этой игры. Она называется "ШХД: Зима", в ней темно и нет никаких событий.
Игра - часть одноименного арт-проекта, в который также входят стихи, фильм, музыкальный альбом и спектакль.
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Сравнение с Китаем, выброшенный из окна телевизор, поиски магазина "Интим" и интервью с автором проекта Ильей Мазо - в видео Русской службы Би-би-си.
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22 марта 2019
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