Игра "ЗИМА": англичане не понимают, что происходит
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Игра "Зима": британцы не понимают, что происходит

Мы попросили британских коллег поиграть в симулятор "русской жизни" и попытаться понять, в чем смысл этой игры. Она называется "ШХД: Зима", в ней темно и нет никаких событий.

Игра - часть одноименного арт-проекта, в который также входят стихи, фильм, музыкальный альбом и спектакль.

Сравнение с Китаем, выброшенный из окна телевизор, поиски магазина "Интим" и интервью с автором проекта Ильей Мазо - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 22 марта 2019
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