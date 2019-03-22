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ТВ-новости: протесты в Казахстане - кто их организовал и чем недовольны люди
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 22 марта:
- В Казахстане задержаны десятки людей, протестовавших против переименования столицы из Астаны в Нурсултан
- Евросоюз отказался признавать Голанские высоты территорией Израиля - что думают в Израиле и Сирии после слов Трампа
- 20 лет бомбардировкам НАТО Югославии - что думают сербы о тех событиях сейчас
- Истории блогера, которая переехала в Крым из России в 2014 году, и украинского активиста, тогда же уехавшего с полуострова
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22 марта 2019
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