ТВ-новости: протесты в Казахстане: кто их организовал и чем недовольны люди
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ТВ-новости: протесты в Казахстане - кто их организовал и чем недовольны люди

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 22 марта:

  • В Казахстане задержаны десятки людей, протестовавших против переименования столицы из Астаны в Нурсултан
  • Евросоюз отказался признавать Голанские высоты территорией Израиля - что думают в Израиле и Сирии после слов Трампа
  • 20 лет бомбардировкам НАТО Югославии - что думают сербы о тех событиях сейчас
  • Истории блогера, которая переехала в Крым из России в 2014 году, и украинского активиста, тогда же уехавшего с полуострова
  • 22 марта 2019
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