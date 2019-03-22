Биг-Бен перекрасили в неожиданный цвет
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Биг-Бен перекрасили в неожиданный цвет

В Лондоне реставрируют Башню Елизаветы - она же Биг-Бен, и публике уже показали первый отреставрированный циферблат.

Реставраторы приготовили для всех сюрприз: стрелки и числа циферблата покрасили не черной краской, а прусской синей.

Но как выяснилось, "новый" цвет оказался хорошо забытым старым.

Больше о Биг-Бене можно узнатьв репортаже другого Бена.

  • 22 марта 2019
Go to next video: #Londonблог: большая история Биг-Бена от маленького Бена