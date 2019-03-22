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Биг-Бен перекрасили в неожиданный цвет
В Лондоне реставрируют Башню Елизаветы - она же Биг-Бен, и публике уже показали первый отреставрированный циферблат.
Реставраторы приготовили для всех сюрприз: стрелки и числа циферблата покрасили не черной краской, а прусской синей.
Но как выяснилось, "новый" цвет оказался хорошо забытым старым.
Больше о Биг-Бене можно узнатьв репортаже другого Бена.
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22 марта 2019
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