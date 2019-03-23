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"Путин за "брексит": Тысячи человек вышли на улицы Лондона и потребовали нового референдума
Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием провести новый референдум о том, стоит ли Британии выходить из Евросоюза.
Некоторые из них упомянули обвинения, прозвучавшие в адрес России в связи с предвыборной кампанией референдума, проведенного в 2016 году.
Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили участников марша, почему они решили протестовать и что бы они сказали премьер-министру Терезе Мэй.
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23 марта 2019
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