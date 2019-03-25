"Марш миллиона" за 90 секунд - вид с вертолета
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Марш миллиона" в Лондоне за 90 секунд - вид с вертолета

В Лондоне прошел марш против "брексита", на который, по оценкам организаторов, пришло около миллиона человек.

С вертолета видно весь маршрут марша - от Парк-лейн до Парламентской площади.

В этом видео мы показываем весь маршрут в ускоренном виде, а также отмечаем достопримечательности Лондона, мимо которых прошли протестующие.

  • 25 марта 2019
Go to next video: "Путин за "брексит": как в Лондоне протестовали против выхода из ЕС