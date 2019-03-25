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Видео
"Марш миллиона" в Лондоне за 90 секунд - вид с вертолета
В Лондоне прошел марш против "брексита", на который, по оценкам организаторов, пришло около миллиона человек.
С вертолета видно весь маршрут марша - от Парк-лейн до Парламентской площади.
В этом видео мы показываем весь маршрут в ускоренном виде, а также отмечаем достопримечательности Лондона, мимо которых прошли протестующие.
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25 марта 2019
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