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Нурсултановцы? Что думают жители Нур-Султана о переименовании города
Столица Казахстана Астана официально переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Назарбаев, который возглавил страну в 1990 году и был рекордсменом по пребыванию у власти среди лидеров бывших советcких республик, на прошлой неделе сложил президентские уполномочия.
Исполняющим обязанности президента стал Касым-Жомарт Токаев.
Как жители казахстанской столицы относятся к переименованию Астаны, узнала корреспондент Би-би-си Райхон Демитрие.
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26 марта 2019
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