Что думают жители Нур-Султана о переименовании города?
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Нурсултановцы? Что думают жители Нур-Султана о переименовании города

Столица Казахстана Астана официально переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев, который возглавил страну в 1990 году и был рекордсменом по пребыванию у власти среди лидеров бывших советcких республик, на прошлой неделе сложил президентские уполномочия.

Исполняющим обязанности президента стал Касым-Жомарт Токаев.

Как жители казахстанской столицы относятся к переименованию Астаны, узнала корреспондент Би-би-си Райхон Демитрие.

  • 26 марта 2019
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