Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации
Media playback is unsupported on your device
Видео

Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации

В США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера - он выяснил, что Дональд Трамп и его окружение не вступали в сговор с Россией. Но Мюллер не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию: после изучения доказательств было решено, что для предъявления обвинений их недостаточно.

Глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что США не могут просто полагаться на, возможно, поспешную и пристрастную интерпретацию фактов, и потребовал опубликовать расследование целиком.

  • 25 марта 2019
Go to next video: Первое интервью с обвиняемым по делу "фабрики троллей". Видео