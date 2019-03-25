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Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации
В США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера - он выяснил, что Дональд Трамп и его окружение не вступали в сговор с Россией. Но Мюллер не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию: после изучения доказательств было решено, что для предъявления обвинений их недостаточно.
Глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что США не могут просто полагаться на, возможно, поспешную и пристрастную интерпретацию фактов, и потребовал опубликовать расследование целиком.
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25 марта 2019
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