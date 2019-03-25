ТВ-новости: Трампа оправдали, но санкций США против России не миновать
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ТВ-новости: Трампа оправдали, но санкций США против России не миновать

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 25 марта:

  • Не виновен. Расследование Мюллера не нашло сговора Дональда Трампа с Москвой. Говорим о последствиях этого громкого дела для американского президента и российско-американских отношений.
  • День Воли. Как в Беларуси отмечают провозглашение независимой народной республики. Этот день редко обходится без задержаний.
  • Засыпая в Астане, просыпаясь в Нур-Султане. Что жители казахстанской столицы думают о переименовании.
  • Исторический визит. Впервые после революции на Кубе остров посетили члены британской королевской семьи - принц Чарльз с супругой.
  • 25 марта 2019
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