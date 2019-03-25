ТВ-новости: Трампа оправдали, но санкций США против России не миновать

"Путин за "брексит": как в Лондоне протестовали против выхода из ЕС

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием провести новый референдум о том, стоит ли Британии выходить из Евросоюза. Некоторые из них считают, что отделение от ЕС выгодно России и ее президенту Владимиру Путину.