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Наводнение в Иране: под угрозой столица Тегеран
Проливные дожди стали причиной наводнений более чем в 20 провинциях Ирана.
По меньшей мере 18 человек погибли и более 70 получили ранения. Реки вышли из берегов, затопив города и поселки.
Паводки размыли дороги и вызвали оползни, тысячи домов затоплены.
Спасательные службы работают по всей стране, оказывая помощь самым пострадавшим регионам.
Власти Ирана предупреждают о продолжительных осадках в ближайшие дни, а также о возможности наводнений в столице страны - Тегеране.
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26 марта 2019
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