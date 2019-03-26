Наводнения в Иране
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Наводнение в Иране: под угрозой столица Тегеран

Проливные дожди стали причиной наводнений более чем в 20 провинциях Ирана.

По меньшей мере 18 человек погибли и более 70 получили ранения. Реки вышли из берегов, затопив города и поселки.

Паводки размыли дороги и вызвали оползни, тысячи домов затоплены.

Спасательные службы работают по всей стране, оказывая помощь самым пострадавшим регионам.

Власти Ирана предупреждают о продолжительных осадках в ближайшие дни, а также о возможности наводнений в столице страны - Тегеране.

  • 26 марта 2019
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