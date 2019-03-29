Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте
Садик Кокадалли заметил улетающий уличный зонт и попытался удержать его на земле. В этот момент резкий порыв ветра поднял в воздух не только сам навес, но и рыночного торговца.
Кокадалли успел спрыгнуть с зонта, когда тот поднял его на высоту четырех метров. Торговец не пострадал, но его коллеге повезло меньше - на него упал зонт. Его доставили в больницу с переломом ноги и ребер.
-
29 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне