Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте

"Впервые отец изнасиловал меня, когда мне было восемь лет"

В восемь лет отец впервые изнасиловал Кейти, в 11 лет - заставил заниматься сексом за деньги. Много лет он вовлекал ее в проституцию, пока однажды она не обратилась за помощью.