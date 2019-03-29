Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте как Мэри Поппинс
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Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте

Садик Кокадалли заметил улетающий уличный зонт и попытался удержать его на земле. В этот момент резкий порыв ветра поднял в воздух не только сам навес, но и рыночного торговца.

Кокадалли успел спрыгнуть с зонта, когда тот поднял его на высоту четырех метров. Торговец не пострадал, но его коллеге повезло меньше - на него упал зонт. Его доставили в больницу с переломом ноги и ребер.

  • 29 марта 2019
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