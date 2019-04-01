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Как птица помогла изменить форму скоростного поезда в Японии
Раньше у скоростного японского поезда была проблема - следуя через туннели, он издавал оглушительный грохот. Это не только беспокоило пассажиров, но и серьезно замедляло состав.
Решить проблему инженерам помог зимородок - птица, форма клюва которой позволяет ей смягчить удар, погружаясь в воду. Таким образом, клюв зимородка помог перепроектировать поезд и не только разрешить проблему шума, но и улучшить аэродинамические характеристики.
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1 апреля 2019
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