Голубой зимородок: как птица помогла изменить поезд
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Как птица помогла изменить форму скоростного поезда в Японии

Раньше у скоростного японского поезда была проблема - следуя через туннели, он издавал оглушительный грохот. Это не только беспокоило пассажиров, но и серьезно замедляло состав.

Решить проблему инженерам помог зимородок - птица, форма клюва которой позволяет ей смягчить удар, погружаясь в воду. Таким образом, клюв зимородка помог перепроектировать поезд и не только разрешить проблему шума, но и улучшить аэродинамические характеристики.

  • 1 апреля 2019
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