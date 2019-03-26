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Видео
"Мотобокс"? Мотогонщики подрались посреди трассы
Два мотогонщика были дисквалифицированы на два года, потому что подрались посреди трассы прямо во время мотогонки в Коста-Рике.
Хорхе Мартинес и Марион Кальво вступили в драку после того, как один из них каким-то образом пересел на заднюю часть мотоцикла другого.
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26 марта 2019
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