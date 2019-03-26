"Мотобокс"? Мотогонщики подрались посреди трассы
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"Мотобокс"? Мотогонщики подрались посреди трассы

Два мотогонщика были дисквалифицированы на два года, потому что подрались посреди трассы прямо во время мотогонки в Коста-Рике.

Хорхе Мартинес и Марион Кальво вступили в драку после того, как один из них каким-то образом пересел на заднюю часть мотоцикла другого.

  • 26 марта 2019
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