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ТВ-новости: чего хотят протестующие в Ингушетии
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 26 марта:
- Чужого не надо, свое не отдадим. Жители Ингушетии снова митингуют против власти и требуют изменить закон о референдумах.
- Хабиб против Конора. Продолжения не будет. Скандально известный ирландский боец объявил о завершении карьеры.
- Бросить вызов Netflix. Компания Apple запускает свои кредитные карты и сервис с фильмами.
- Вернуть "цветочного Рафаэля". Правительство Италии пытается вернуть картину нидерландского художника, похищенную нацистами в годы Второй мировой войны.
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26 марта 2019
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