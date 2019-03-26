ТВ-новости: протесты в Ингушетии
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ТВ-новости: чего хотят протестующие в Ингушетии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 марта:

  • Чужого не надо, свое не отдадим. Жители Ингушетии снова митингуют против власти и требуют изменить закон о референдумах.
  • Хабиб против Конора. Продолжения не будет. Скандально известный ирландский боец объявил о завершении карьеры.
  • Бросить вызов Netflix. Компания Apple запускает свои кредитные карты и сервис с фильмами.
  • Вернуть "цветочного Рафаэля". Правительство Италии пытается вернуть картину нидерландского художника, похищенную нацистами в годы Второй мировой войны.
  • 26 марта 2019
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