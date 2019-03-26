В Ингушетии возобновились протесты. Григорий Шведов о том, чем они могут закончиться
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В Ингушетии возобновились протесты. Григорий Шведов о том, чем они могут закончиться

В столице Ингушетии Магасе проходит новый масштабный митинг. Этот протест так же, как и предыдущие, связан с переделом границы Ингушетии с Чечней.

Способен ли этот протест жителей Ингушетии что-то изменить в республике? Мы спросили это у главного редактора интернет-издания "Кавказский узел" Григория Шведова.

  • 26 марта 2019
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