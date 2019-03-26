Конор Макгрегор объявил об уходе. Но действительно ли он уходит?
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Конор Макгрегор объявил об уходе. Но действительно ли он уходит?

Ирландский боец Конор Макгрегор объявил об окончании карьеры.

После нашумевшего боя с дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым он получил широкую известность в России, причем не только у любителей смешанных единоборств.

Cпортивный редактор Би-би-си Бен Сазерленд рассказывает об этом бойце, вызывавшем самые противоречивые отклики.

  • 26 марта 2019
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