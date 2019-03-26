Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Baring Vostok выиграл в лондонском суде. Но есть еще суд в Благовещенске…
Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу инвестфонда Baring Vostok в споре об опционе на акции банка "Восточный".
В России основателя этого фонда Майкла Калви обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей.
О значении этого решения рассказал экономический обозреватель Би-би-си Алексей Калмыков.
-
26 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне