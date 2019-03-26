Baring Vostok выиграл в лондонском суде. Но есть еще суд в Благовещенске…
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Baring Vostok выиграл в лондонском суде. Но есть еще суд в Благовещенске…

Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу инвестфонда Baring Vostok в споре об опционе на акции банка "Восточный".

В России основателя этого фонда Майкла Калви обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей.

О значении этого решения рассказал экономический обозреватель Би-би-си Алексей Калмыков.

  • 26 марта 2019
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