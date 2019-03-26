Baring Vostok выиграл в лондонском суде. Но есть еще суд в Благовещенске…

Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации

В США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера - он выяснил, что Дональд Трамп и его окружение не вступали в сговор с Россией. Но Мюллер не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию: после изучения доказательств было решено, что для предъявления обвинений их недостаточно.