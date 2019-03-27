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ТВ-новости: за Абызова поручились влиятельные друзья, но насколько он сам влиятелен?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 марта:
- Закроют ли министра открытого правительства? Против бывшего чиновника Михаила Абызова возбуждено дело о создании преступного сообщества и мошенничестве.
- Столкновения в Магасе. Как сотрудники правоохранительнгых органов разгоняли митингующих в Ингушетии.
- Анархия в Соединенном Королевстве. "Брексит" откладывается, британские депутаты бунтуют против Терезы Мэй и требуют ее отставки. Мэй уходить не собирается.
- И процесс века в Литве. Экс-министр обороны Советского Союза получил 10 лет тюрьмы заочно за преступления против человечности во время январских событий 1991 год
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27 марта 2019
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