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Протесты в Ингушетии: основные события
Жители Ингушетии протестуют против законопроекта, который позволит правительству не проводить референдумы по вопросам об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами, изменения ее территории или границ.
Осенью 2018 году глава республики Юнус-Бек Евкуров договорился с Рамзаном Кадыровым о передаче Чечне части территорий Ингушетии. Тогда протесты продолжались две недели.
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27 марта 2019
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