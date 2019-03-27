Протесты в Ингушетии: основные события
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Протесты в Ингушетии: основные события

Жители Ингушетии протестуют против законопроекта, который позволит правительству не проводить референдумы по вопросам об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами, изменения ее территории или границ.

Осенью 2018 году глава республики Юнус-Бек Евкуров договорился с Рамзаном Кадыровым о передаче Чечне части территорий Ингушетии. Тогда протесты продолжались две недели.

  • 27 марта 2019
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