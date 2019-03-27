Приговор Язову в Литве: кого еще хотят посадить
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Приговор Язову в Литве: кого еще хотят посадить

В Литве завершился суд по событиям 1991 года, который здесь называли процессом века. По его итогам бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорен к 10 годам заключения.

Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Корреспондент Би-би-си Оксана Антоненко рассказала, кто еще проходил по этому делу.

  • 27 марта 2019
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