Как разгоняли митинг в Ингушетии
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Как разгоняли митинг протеста в Ингушетии

Тысячи протестующих остались ночевать на площади Магаса после состоявшегося накануне большого митинга против властей в Ингушетии.

Он был согласован только на один день. Сегодня утром полицейские несколько раз пытались разогнать митингующих, но встретили сопротивление.

О происходящем рассказал корреспондент информагентства "Дербент" Малик Бутайрин.

  • 27 марта 2019
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