Мэр Белгорода принял присягу под музыку из "Звездных войн"
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Мэр Белгорода принял присягу под музыку из "Звездных войн"

Новый мэр Белгорода принес официальную присягу под музыку из "Звездных войн".

Юрий Галдун, которого избрали новым мэром 26 марта, принял присягу под главную тему из голливудского блокбастера.

В горсовете заявили, что хотели "осовременить" музыку присяги, но потом признались в интервью изданию "Белгород №1", что произошла "роковая ошибка".

  • 27 марта 2019
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