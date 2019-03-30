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Британия создает "запасную" популяцию коал. Но это сложно
В английском сарафи-парке пытаются создать новую популяцию коал вдали от их родной Австралии, где они умирают от пожаров и заболеваний.
Но эксперты из сафари-парка "Лонглит" уже столкнулись с проблемами.
Одна из пяти коал, привезенных в Англию из Австралии, умерла от самого же заболевания, которое пытаются предотвратить.
Репортаж о том, как привезли коал, можно посмотреть здесь.
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30 марта 2019
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