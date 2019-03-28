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"У нас свой президент": друзы с Голан против решения Трампа
Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Лидеры стран Персидского залива и Россия выступили с резкой критикой этого шага.
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Голаны перешли под контроль Израиля в ходе Шестидневной арабо-израильской войны 51 год назад. Более 20 тысяч сирийских друзов проживают на этой территории. Как отнеслись местные жители к решению Трампа – в видео Русской службы Би-би-си.
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28 марта 2019
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