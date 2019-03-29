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"Зе", "Юля" и "Порох": как агитируют главные кандидаты на Украине
В президентских выборах на Украине принимают участие 39 кандидатов, но социологи говорят о лидерстве трех главных конкурентов.
Это действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко и неожиданный лидер президентской гонки – комик и киноактер Владимир Зеленский.
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Все они ведут ожесточенную борьбу за выход во второй тур.
Первый тур выборов состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
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29 марта 2019
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