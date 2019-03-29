Зе, Юля и Порох: как агитируют главные кандидаты на Украине
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"Зе", "Юля" и "Порох": как агитируют главные кандидаты на Украине

В президентских выборах на Украине принимают участие 39 кандидатов, но социологи говорят о лидерстве трех главных конкурентов.

Это действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко и неожиданный лидер президентской гонки – комик и киноактер Владимир Зеленский.

Все они ведут ожесточенную борьбу за выход во второй тур.

Первый тур выборов состоится 31 марта, второй – 21 апреля.

  • 29 марта 2019
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