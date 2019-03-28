ТВ-новости: "Задержание Ишаева - это как если бы в Москве задержали Лужкова"
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ТВ-новости: "Задержание Ишаева - это как если бы в Москве задержали Лужкова"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 марта:

  • Подозрения в хищении. Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в преступлениях против "Роснефти".
  • Мигрантам здесь не рады. Глава Якутии подписал указ об ограничении приема на работу иностранных граждан. Узнаем, что происходит в городе, где прошли массовые протесты.
  • И в Одессе активистам не до смеха. Кто нападает на представителей гражданского общества и как на обвинения отвечают власти города.
  • 28 марта 2019
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