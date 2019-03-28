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ТВ-новости: "Задержание Ишаева - это как если бы в Москве задержали Лужкова"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 28 марта:
- Подозрения в хищении. Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в преступлениях против "Роснефти".
- Мигрантам здесь не рады. Глава Якутии подписал указ об ограничении приема на работу иностранных граждан. Узнаем, что происходит в городе, где прошли массовые протесты.
- И в Одессе активистам не до смеха. Кто нападает на представителей гражданского общества и как на обвинения отвечают власти города.
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28 марта 2019
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