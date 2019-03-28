Виктор Ишаев задержан. Это как если бы в Москве задержали Лужкова
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Виктор Ишаев задержан. Это как если бы в Москве задержали Лужкова

По обвинению в хищениях был задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

Политолог Александр Кынев рассказал о том, что может стоять за его арестом.

  • 28 марта 2019
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