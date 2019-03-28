Как в Якутии относятся к киргизским мигрантам и что об этом говорят в Кыргызстане
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Как в Якутии относятся к киргизским мигрантам и что об этом говорят в Кыргызстане

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете приема на работу мигрантов в определенных сферах деятельности.

Его связывают с прошедшими в столице республики Якутске антимигрантскими митингами.

Корреспондент Би-би-си Наталия Зотова, пообщавшаяся с жителями города, рассказала, сохраняются ли в Якутии антимигрантские настроения.

  • 28 марта 2019
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