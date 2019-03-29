Таймлапс видео извержения вулкана Попокатепетль в Мексике
Media playback is unsupported on your device
Видео

Вулкан Попокатепетль вновь проснулся: видео

Один из самых активных вулканов в Мексике - Попокатепетль - вновь проснулся. В сети появились таймлапс видео его извержения.

Пострадавших пока нет. Вулкан находится в 70 километрах от столицы страны Мехико.

  • 29 марта 2019
Go to next video: "Зе", "Юля" и "Порох": как агитируют главные кандидаты на Украине