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Китовая тюрьма: почему Росрыболовство продолжает ловить косаток
Росрыболовство предлагает выловить в следующем году еще 300 китовых косаток и белух на Дальнем Востоке. Скандал вокруг китовой тюрьмы дал повод говорить о жестоком обращении с китами.
Отлов косаток - процедура жестокая. Их ловят сетями, во время отлова киты гибнут, а запутавшиеся, но выбравшиеся на волю косатки, как правило, тоже гибнут, но позже. Эту тему подробно исследовал корреспондент Би-би-си Сергей Козловский.
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30 марта 2019
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