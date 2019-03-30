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Режиссер "Увидеть Солсбери": в России геем быть опаснее, чем убийцей
В выходные в Лондоне пройдет спектакль "Увидеть Солсбери" по пьесе Виктора Шендеровича. В спектакле много ненормативной лексики, да и сама тема может вызвать неоднозначную реакцию.
Мы поговорили с режиссером спектакля Владимиром Щербанем о том, какой реакции он ждет от британской и русскоязычной аудитории и не боится ли он оскорбить чьи то чувства. В сюжете прозвучат слова, которые могут быть восприняты как грубые и оскорбительные.
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30 марта 2019
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