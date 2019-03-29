Новый робот Boston Dynamics научился "присасывать" грузы
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Новый робот Boston Dynamics научился "присасывать" грузы

Компания Boston Dynamics выложила видео с новой версией двухколесного робота-грузчика Handle.

Если раньше эта модель роботов умела держать равновесие, объезжать препятствия и съезжать с лестниц и холмов, то теперь вместо рук у него еще есть специальный засасывающий механизм, который позволяет роботу захватывать коробки и аккуратно их расставлять.

Особая система зрения помогает роботу определить, какой именно ящик нужно взять и куда его можно переставить. По словам создаталей, их роботы способны "присасывать" грузы до 14 кг.

  • 29 марта 2019
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