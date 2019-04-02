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В Исландии на туристов обрушился ледник
В Исландии на юго-востоке страны частично обрушился ледник Брейдамеркюрйёкюдль.
В этом время на противоположном берегу находились десятки туристов.
Им пришлось срочно спасаться бегством, так как падение ледяной глыбы вызвало огромную волну.
В результате обвала никто не пострадал.
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2 апреля 2019
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