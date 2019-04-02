В Исландии на туристов обрушился ледник
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В Исландии на туристов обрушился ледник

В Исландии на юго-востоке страны частично обрушился ледник Брейдамеркюрйёкюдль.

В этом время на противоположном берегу находились десятки туристов.

Им пришлось срочно спасаться бегством, так как падение ледяной глыбы вызвало огромную волну.

В результате обвала никто не пострадал.

  • 2 апреля 2019
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