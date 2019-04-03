Клиентку "Почты России" выгнали из отделения веником
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Клиентку "Почты России" выгнали из отделения компании веником

Заведующая отделением "Почты России" в Краснодарском крае выгнала клиентку с помощью веника. По словам клиентки, перед этим сотрудники почты отказались отправлять ее посылку из-за личной неприязни.

"Почта России" заявила, что проводит служебную проверку. В компании считают, что ссору могла спровоцировать сама клиентка. В причинах конфликта также разбирается полиция.

  • 3 апреля 2019
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