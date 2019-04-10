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Меркель должна была встретить Мэй в Берлине. Но что-то пошло не так
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Берлин, чтобы вновь обсудить "брексит". Согласно протоколу, Ангела Меркель должна была встретить ее у машины.
Однако на этот раз что-то пошло не так. Тереза Мэй увидела канцлера Германии уже внутри здания.
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10 апреля 2019
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