Сенатор Клишас: "Отключить Россию от интернета возможно"

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Автор сразу трех громких законопроектов о регулировании интернета Андрей Клишас ответил на вопросы корреспондентов Русской службы Би-би-си Андрея Сошникова и Петра Козлова.

Можно ли отключить Россию от интернета, пользуется ли сам сенатор соцсетями и как он реагирует на обвинения в чрезмерном богатстве?

Подробное интервью с сенатором Клишасом читайте здесь.