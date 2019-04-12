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Сенатор Клишас: "Отключить Россию от интернета возможно"
Автор сразу трех громких законопроектов о регулировании интернета Андрей Клишас ответил на вопросы корреспондентов Русской службы Би-би-си Андрея Сошникова и Петра Козлова.
Можно ли отключить Россию от интернета, пользуется ли сам сенатор соцсетями и как он реагирует на обвинения в чрезмерном богатстве?
Подробное интервью с сенатором Клишасом читайте здесь.
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12 апреля 2019
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